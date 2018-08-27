Barınak modernize edildi

Sorgun Belediyesi bünyesinde kurulan geçici hayvan bakım evinde, veteriner hekim kontrolünde hayvan tedavilerine başlandığı bilgisini veren Gürbüz, "İlçemize köy ve diğer ilçelerde salıverilen başıboş köpekleri toplayarak hayvan barınağımıza götürüyoruz. Orada bir yandan beslenmelerini sağlarken bir yandan da tedaviyi ihtiyacı olan hayvanları tedavi ediyoruz" dedi.