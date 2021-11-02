Barajda sona gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tarım alanlarını sulayarak, verimin artmasına, çeşitlenmesine katkı sağlayacak Sarıhamzalı Bahadın Barajı ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Yıldız, DSİ tarafından Yozgat il genelinde yapılan yatırımlarla, mümbit toprakların su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldız, Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynandığını bildirdi. Yıldız, ‘’DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor’’ dedi. Yıldız, Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Sarıhamzalı Barajında çalışmaların devam ettiğine vurgu yaparak, barajda depolanacak su ile Sorgun ilçesine yıllık 9,17 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını aktardı. Yıldız, barajda gövde dolgu, ön yüz betonu, dolusavak imalatları ve enjeksiyon çalışmalarını tamamlandığını açıkladı. Genel Müdür Yıldız, ‘’Barajda parapet betonu imalatı devam ediyor, çalışmalarda yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlandı. Temelden yüksekliği 36,50 metre, su depolama kapasitesi 21 milyon metreküp olan Yozgat Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon 81 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir’’ diye konuştu.