Baraja yakın takip

Baraj inşaatını yakından takip eden Devlet Su İşleri (DSİ) yöneticileri, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. DSİ Genel Müdür Yardımcı Dinçer Aydoğan, Bölge Müdürü Okan Bal, Barajlar ve Hes Dairesi Başkanı Göktuğ İlter, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Ayhan Koçbay, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanı Nurettin Pelen, beraberindeki heyet ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. SSB Dolgu tipindeki baraj tamamlandığında 31.10 milyon metreküp su ile 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanılacağı aktarıldı. Yozgat’ta DSİ tarafından devam eden yatırımlardan en büyüğü ve önemlisi olarak adlandırılan Yerköy ilçesindeki tarım alanlarını sulayacak İnandık Barajındaki inşaat çalışmalarında herhangi bir sorunun bulunmadığının altı çizildi. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlanması hedeflendi. Ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları, kondüvi, memba ve mansap batordaları tamamlanan barajda 31,10 milyon metreküp su depolanacağı aktarıldı. •Haber Merkezi•