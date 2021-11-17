Baraj inşaatı değerlendirildi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla projelendirilip, ihalesi yapılarak 2017 yılında başlanılan Bahçecik Barajı’nın inşaatının sürdürülebilmesine yönelik imzalanan sözleşmenin ardından, değerlendirme toplantısı yapıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan Menekşe başkanlığında, yüklenici firma yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, inşaatın son durumu ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat sözleşmesini imzalayan firma temsilciler, DSİ Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi. Bahçecik Barajında depolanacak 33,24 metreküp su ile 80 bin 80 dekar tarım arazisi sulanacak. Bahçecik Barajı inşaatına 2017 yılında başlanıldı. Yüklenici firma işi tamamlayamadı. Uzun süre yapım aşamasında kalan inşaatın yeniden başlayabilmesi için yeniden ihale yapıldı. Yüklenici firma da çalışmalara başlamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Akdağmadeni ilçesinin Sağıroğlu Köyüne 1,5 kilometre mesafede bulunan baraj tamamlandığında Akdağmadeni ilçesiyle birlikte, Kadışehri ve Saraykent ilçelerindeki tarım alanları sulanacak. Akdağmadeni Sağıroğlu, Tarhana, Kadışehri İlçesi Derbent, Buzluk, Çepni, Yakacık, Yanık, Kemalli, Vasfibey, Üçağaç, Gümüşdiğin, Kıyılı, Yangı, Kabalı, Örencik Köyleri ile Saraykent İlçesinin Çiçeklihöyüğü, Kesikköprü, Çiçekli ve İzibüyük köylerinde sulu tarıma geçilecek. •Rabia Şahin•