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Banka müdürleriyle toplantı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ilçede faaliyet gösteren banka müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:09
Banka müdürleriyle toplantı

Toplantıya Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası ve Denizbank şube müdürleri katıldı. Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, “Banka müdürlerimiz ile her yıl düzenli olarak bir araya geliyorduk. Ama yaklaşık bir yıldır tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın hastalığı yüzünden bir araya gelemedik. Bu sene bir araya geldiğimiz banka müdürlerimize odamıza kayıtlı üyelerimizden gelen sorun ve talepleri ilettik” dedi. Banka müdürleri ile sorunlara ortak çözümler bulmak için bir araya geldiklerini ifade eden Arslan,  “Finans sektörü ile Reel Sektör et ve tırnak gibi birbirinin varlık sebebidir. Birbirinden kopması da mümkün değildir. Birbirimize ihtiyacımız var. Siz de biz de müşteri odaklı çalışıyoruz. Sizlerden istirhamımız, iş insanlarına zorluk çıkarmadan bu süreçte elinizden gelen yardımı göstermeniz. Bu ülke, bu vatan ve bu devlet bizim. Allah devletimize zeval vermesin. İnanın devlet varsa biz varız. Hep birlikte, birbirimize destek olarak bu süreçten alnımızın akı ile çıkalım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu. Son olarak katımlarından dolayı banka müdürlerine teşekkür ederin Arslan, “ banka müdürlerimizi odamızda misafir etmekten memnuniyet duyduk. Bu zorlukların altından kalkacağımıza hep birlikte bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Bunu da devletimiz, milletimiz, bankalarımız ve reel sektörümüzle omuz omuza vererek beraberce başaracağız Bu düşüncelerle toplantımıza iştirak eden Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası ve Denizbank şube müdürlerine teşekkür ediyorum” dedi. 

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