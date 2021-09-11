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Bakanlıktan teşekkür

Yozgat’ın Sorgun İlçesi yakınlarında bir süre önce trafik kazası geçiren Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, kendisine ilk müdahaleyi yapan doktora sosyal medya üzerinden yaptığı teşekkür paylaşımına, Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:02
Bakanlıktan teşekkür

Yurtlu paylaşımında ‘’Bu doktor, Mehmetbeyli köyünde izinde. Ortak arkadaşımız aracılığıyla araçla alınıp hemen hastaneye gelip. Kolları sıvıyor. Tomografiyi hocalarıyla paylaşarak, aort genişlemesi teşhisini vakit kaybetmeden tespit ettiriyor. Yoksa vakit kaybedip, süreç uzayacaktı’’ dedi. Doktor ise yine sosyal medya hesabından, ‘’Sayın müdürüm şahsım adına çok gururlandım. Bir insan öldüren tüm insanlığı öldürmüştür, bir insanı yaşatan tüm insanlığı yaşatmıştır diyen ayetin vakası içinde bulunduğum için mutluyum. Size yardımcı olduğum için Allah’ıma hamdolsun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi kabul ediniz lütfen’’ şeklinde karşılık verdi. Bu paylaşımlara Sağlık Bakanlığı da dahil olarak, ‘’Hakkı Bey, Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Memnuniyet içerikli bildiriminiz ilgili birimlere iletilecektir’’ ifadelerini kullandı. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, ‘’Doktorluk böyle bir şey işte?’’ dedi. Yurtlu, ‘’İzinli olmasına rağmen haber alır-almaz Sorgun Devlet Hastanesi'ne gelerek, ilk müdahale ve ilk teşhisiyle Kayseri'ye yönlendirmekle yaşama tutunmama vesile olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Onur Güncü’nün şahsında tüm sağlık çalışanlarına binlerce teşekkür kifayetsiz kalır’’ diye konuştu.

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Bakanlıktan Teşekkür
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