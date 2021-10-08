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Bakanları ziyaret ettiler

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu, ilçeyle ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili destek talebinde bulundu.

08 Ekim 2021 Cuma 00:06
Bakanları ziyaret ettiler

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u makamında ziyaret etti. Ziyarette 2022 yılı başında Bulamaçlı Kaplıcasına gerçekleştirilecek olan yatırımlar ile alakalı istişarede bulunuldu. Başkan Hakanoğlu, ‘’Şifası ile yüzyıllardır halk sağlığına hizmet veren kaplıcamız, yapılacak modern tesisler ile şifa dağıtmaya, ülkemizin her yerinden gelecek misafirleri ağırlamaya devam edecektir’’ dedi. Belediye Başkanı Hakanoğlu, Milletvekili Kendirli ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi de makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede tarım ve hayvancılık noktasında ilçe ile ilgili önemli konular istişare edildiği kaydedildi. •Rabia Şahin/Çiçekdağı•
 

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