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Bahar hazırlığı

ÇEKEREK ilçesinde belediye ekipleri, bahara hazırlık çalışması başlattı.

Bahar hazırlığı

ÇEKEREK ilçesinde belediye ekipleri, bahara hazırlık çalışması başlattı.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Bahar hazırlığı

Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Park - Bahçe çalışanlarının, bahar ayı öncesinde mevcutta olan park ve bahçeler ile refüjlerde bulunan ağaçları budanma işlemlerine başladığını söyledi. Bozkurt, ‘Bahar ayının gelmesi ile birlikte genç fidanlarımıza dikim budaması yapılıp, çim alanlarının yenilenmesi ve ek alan oluşturulmasıyla çalışmalara devam edilecektir’ dedi.

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