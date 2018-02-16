Bahar hazırlığı

Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Park - Bahçe çalışanlarının, bahar ayı öncesinde mevcutta olan park ve bahçeler ile refüjlerde bulunan ağaçları budanma işlemlerine başladığını söyledi. Bozkurt, ‘Bahar ayının gelmesi ile birlikte genç fidanlarımıza dikim budaması yapılıp, çim alanlarının yenilenmesi ve ek alan oluşturulmasıyla çalışmalara devam edilecektir’ dedi.