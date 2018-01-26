Bahadın’da elektrik üretimi

Belediye Başkanı Dilaver Özcan, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yapmak üzere beldede 500 KW’lık santral kurmak istediklerini, bu amaçla hazırlanan projenin ihalesinin yapıldığını söyledi. Çok kısa bir süre sonra çalışmalara başlanacağını kaydeden Özcan, ihaleye 6 firmanın katıldığını, en kısa sürede sonuçlandırılacağının altını çizdi. Proje üzerinde uzun süredir çalıştıklarını kaydeden Başkan Özcan, yapılan ihaleye İstanbul, Ankara ve Yozgat'tan 6 firmanın katıldığını, Ankara’dan katılan firmanın ihaleyi kazandığını bildirdi. Özcan, ‘Biz küçük bir belediyeyiz, her ay elektrik şirketine 20 bin lira elektrik parası ödüyoruz. GES ile ayda 40 bin lira civarında bir elektrik üretmeyi planlıyoruz. Böylelikle belediyemiz hem her ay ödemek zorunda kaldığı 20 bin lira elektrik parasından kurtulacak, hem de fazladan ürettiği 20 bin liralık enerjiyi de satarak 20 bin lira ekstre kar etmiş olacaktır’ dedi.