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Bahadın güzelleşiyor

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde Hürriyet Meydanı düzenleme çalışmalarına hız verildi.

Bahadın güzelleşiyor

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde Hürriyet Meydanı düzenleme çalışmalarına hız verildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Bahadın güzelleşiyor

Belediye Başkanı Dilaver Özcan, belde merkezinde asfalt olmayan yolların tamamına kilitli taş döşenmeye çalışıldığını, toplam 30 bin metrekare olarak planlanan çalışmanın, 10 bin metrekaresinin tamamlandığını söyledi. Başkan Özcan, ‘’Diğer mahallelerimizin ana arterleri daha önceki yıllarda kilittaş döşenmiştir. Sungur Mahallemize kilittaş için ayırdığımız bütçe daha acil olduğu için içme suyu arama çalışmalarına aktarılmıştır. Çok yakında Sungur Mahallemizin içme suyunu çözmeyi umut ediyoruz. Bu alandaki bütün çalışmalar tamamlanmış bayram sonrası sondaj kuyusu açılacaktır. Bütün kasaba sakinlerimize hayırlı olsun’’ dedi. 

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