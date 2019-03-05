Sorgun İlçe Stadı Toplantı Salonu'nda kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Altınpınar, Bağımlılıkla Mücadele Kurulu olarak somut bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini söyledi. Altınpınar, "Bu bağlamda ilçemizde bir yaşam merkezi yapmayı planlıyoruz. Alışkanlık öyle bir şey ki insan kendine verdiği zararı göremiyor. Bu sigarayla bile başlayabiliyor. Çocuklar sigara içen kişilerden çok etkileniyor. Eğer bağımlılık ile iyi bir mücadele ortaya koyarsak, yeni merkezler açmak zorunda kalmayız" dedi.