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Bağımlılıkla mücadele

Yozgat’ta bağımlılıkla mücadele kapsamında verilen eğitim çalışmaları devam ediyor. Son olarak öğretmenlere yönelik seminer verildi.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:45
Bağımlılıkla mücadele

Yozgat valiliği tarafından yürütülen ‘Bağımlılıkla Mücadele’ kapsamında eğitim çalışmaları devam ediyor. Yozgat’taki Ortaöğretim kurumlarında ‘Bağımlılıkla Mücadele’ kapsamında öğretmenleri bilinçlendirmeye yönelik seminerlerin ilki Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi'nde verildi. Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan’ın sunum yaptığı seminere eğitimciler ilgi gösterdi. Seminere, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da katıldı. Öcal, geleceğimizi imar ve inşa edecek olan gençlerimize Bağımlılıkla Mücadele kapsamında bilgilendirmenin elzem olduğunu söyledi. Öcal, ‘’Bu kapsamda öncelikle de öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi gerektiğini düşünerek bu seminerlere başlanıldı. Verilecek eğitimler çok faydalı olacağına inancım tamdır. Bu konuda bize destek veren Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan’a, Sorgun Eğitim Camiası adına teşekkür ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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