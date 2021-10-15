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Bağ evine operasyon

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir tarihi eserler ile tabancalar ele geçirildi.

15 Ekim 2021 Cuma 00:07
Bağ evine operasyon

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydıncık ilçesinde bir bağ evine yönelik düzenlediği operasyonda tarihi eser ile birlikte tabancalar ele geçirdi. Yasadışı tarihi eser saklanıldığı bilgisi üzerine, şafak vakti şüpheli şahısların Aydıncık ilçesine bağlı bir köyde ikamet ettiği evinde ve bağ evi ile özel aracında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ile ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabancadan çevrilme tabanca, yasadışı kurusıkı tabanca, iki ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çeşitli ebatta şarjör ve fişek ele geçirildi. Olay ile ilgisi olduğu değerlendirilen üç şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip adli denetimli serbest bırakıldı.

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