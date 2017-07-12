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Baba ocağına ziyaret

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay memleketi Çekerek İlçesi’ni ziyaret ederek hemşerileriyle bir araya geldi. Fuat Oktay ilçe yöneticilerinden ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı.

Baba ocağına ziyaret

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay memleketi Çekerek İlçesi’ni ziyaret ederek hemşerileriyle bir araya geldi. Fuat Oktay ilçe yöneticilerinden ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:15
99 Okunma
Baba ocağına ziyaret

Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu kıymetli bürokratlardan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay,  Çekerek’i ziyaret etti.
Fuat Oktay’ın ziyaretine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık ve İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz’da eşlik etti.
Fuat Oktay’ı İlçe Kaymakamı Evren Çakır, Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt ve hemşerileri Hükümet Konağı önünde karşıladı.
Hemşerileriyle tek tek tokalaşan Fuat Oktay, daha sonra Hükümet Konağı’nda ilçe kaymakamı Evren Çakır ve Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt tarafından ilçeyle ilgili brifing aldı.
İlçenin sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Fuat Oktay, akşam yemeğinde hemşerileriyle buluşarak, birlikte yemek yedi.
Fuat Oktay, daha sonra ilçedeki şehit ailelerini de ziyaret etti.
Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Müsteşar Fuat Oktay’a Çekerek için göstermiş olduğu ilgi, alaka ve destekten dolayı teşekkür etti.
 

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