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Aydıncık’tan üç boyutlu sergi

AYDINCIK ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan üç boyutlu şekillendirme kursunda yapılan eserler Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda sergilendi.

Aydıncık’tan üç boyutlu sergi

AYDINCIK ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan üç boyutlu şekillendirme kursunda yapılan eserler Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda sergilendi.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Aydıncık’tan üç boyutlu sergi

Aydıncık Halk Eğitim Merkezi tarafından bayanlara yönelik açılan üç boyutlu şekillendirme kursunda El Sanatları Usta öğreticisi Hatice Karayolluk nezaretinde haftada 24 saat verilen üç boyutlu şekillendirme kursunda kursiyerlere renk bilgileri, tasarı ilkeleri, desen panosu, rölyef hazırlama ve klasik rölyef konularında bilgiler verildi. Meydana getirilen eserler ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Alanı’nda açılan Bilim, Sanat ve Öğrenme Şenliği’nde sergilendi.

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