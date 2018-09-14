Aydıncık’ta yol çalışması

Çalışmalar nedeniyle bozulan yollarda bakım-onarım çalışmalarına hız verildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmek Koçak, su depoları, ana hat ve şehir şebekesi olmak üzere tüm hatları daha hijyenik bir içme suyuna kavuşmaya yönelik yenileme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Koçak, bu çalışmalarla ilçenin yaklaşık 50 yıldır süre gelen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirtti. Şehir şebekesinin yaklaşık yarım asırlık tarihi geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Koçak, yenileme çalışmalarının devam ettiğini, bu arada bozulan yolların ise oluşturulan ekipler tarafından yenilenmeye çzalışması yapıldığını kaydetti.