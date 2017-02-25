Aydıncık’ta TOKİ sevinci

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Aydıncık Belediyesi işbirliğiyle Aydıncık İlçesi’nde yapımı tamamlanan 94 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Aydıncık Belediye düğün salonunda düzenlenen törene Aydıncık Kaymakamı Yavuz Akyol, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, TOKİ yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe kaymakamı Yavuz Akyol, kura öncesi yaptığı konuşmada, Toplu Konut İdaresi’nin daha önce birçok kez hayırlı hizmetlerine şahitlik ettiğini hatırlatarak; “Anayasamızın Sosyal Devlet ilkesi gereği kurulmuş devletimizin ve hükümetimizin en başarılı projelerindendir. Ülkemizin çoğrafi yapısı ve insanımızı kültürel değerlerine uygun proje üreten Toplu Konut İdaresine bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Toplu Konut İdaresi’nin sosyal konut adı altında kalmayarak ekonominin, mimarinin ve emlak piyasasının düzenleyicisi olduğunu kaydeden Akyol, şöyle konuştu:

“İlçe kaymakamı olarak Aydıncık halkına bu hizmeti kazandıran belediye başkanımız Ahmet Koçak Bey’e, il genel meclis üyelerimize ve talepte bulunan halkımıza teşekkür ediyorum.”

Belediye başkanı Ahmet Koçak da, konuşmasında TOKİ tarafından ilçeye kazandırılan 94 konutun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Yapılan Konuşmaların ardından noter huzurunda ilk kurayı, Kaymakam Yavuz Akyol ve Belediye Başkanı Ahmet Koçak çekerek hak sahiplerini tebrik etti.