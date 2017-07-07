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Aydıncık’ta şebeke yenileniyor

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmek Koçak, ilçede son günlerde yaşanan su kesintilerinin ilçenin su sorununu çözüme kavuşturmak için yapıldığını açıkladı. 

Aydıncık’ta şebeke yenileniyor

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmek Koçak, ilçede son günlerde yaşanan su kesintilerinin ilçenin su sorununu çözüme kavuşturmak için yapıldığını açıkladı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
07 Temmuz 2017 Cuma 07:12
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Aydıncık’ta şebeke yenileniyor

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye başkanı Ahmet Koçak, su depoları, ana hat ve şehir şebekesi olmak üzere tüm hatları daha hijyenik bir içme suyuna kavuşmak için yürüttükleri yenileme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. 
Koçak, bu çalışmalarla ilçenin yaklaşık 50 yıldır süre gelen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirterek, yaşanan su kesintilerinden dolayı ilçe halkından biraz daha sabırlı olmalarını istedi. 
Şehir şebekesinin yaklaşık yarım asırlık tarihi geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Koçak, yenileme çalışmalarının son durumu hakkında şunları söyledi: 
“Değerli hemşerilerim su depoları, ana hat ve şehir şebekesi olmak üzere tüm hatlarda daha hijyenik bir içme suyuna kavuşmamız için yenileme işi devam ediyorken zaman zaman patlak ve arızalar nedeniyle istemeyerek de olsa su kesintisi yaşamaktayız. Bu çalışmalar sürerken şebekemizin 40 50 yıllık olması nedeniyle el atılan her yer yamalı bohça gibi elimize gelmektedir. Bildiğiniz gibi her yerde terk edilen asbest borulardan kurtularak siz değerli Aydıncıklılar’ın daha sağlıklı bir içme suyuna ve patlakların olmayacağı bir şebekeye kavuşması için yapılmaktadır. Bu nedenle yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle ilçe halkımızın anlayışına sığınıyorum. Kimsenin bugüne kadar cesaret edemediği fakat sağlığımız açısından çok önemli gördüğümüz bu riskli yenileme işi nedeniyle yaşanan sıkıntıları birilerinin kullanılmasına ve provoke etmesine siz değerli hemşerilerimin fırsat vermeyeceğine yürekten inanıyorum.”
 

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