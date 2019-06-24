Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94022
ALTIN
258.237
DOLAR
5.7136
STERLİN
7.2964
EURO
6.5035

Aydıncık’ta Kanyon Festivali

AYDINCIK ilçesinde bu yıl 20’incisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Aydıncık Kültür, Turizm ve Kazankaya Kanyonu’ festival etkinliği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Aydıncık’ta Kanyon Festivali

AYDINCIK ilçesinde bu yıl 20’incisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Aydıncık Kültür, Turizm ve Kazankaya Kanyonu’ festival etkinliği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
41 Okunma
Aydıncık’ta Kanyon Festivali

Festivalin 28-30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, festival etkinliğine her yıl yoğun ilginin olduğunu, bölgenin tarihi ve turistik bölgelerinin tanıtılmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Başkan Koçak, ‘’Festival etkinliklerimiz kapsamında ilçemizde çıkartılan ve işlenen yarı değerli taşlardan yapılan takılar, tasarım ürünleri, el sanatları atölyemizde yapılan ürünler sergilenip, davetlilere gösterilmekte, siparişler alınmaktadır. Bununla birlikte ilçemizin Kazankaya köyünden başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar uzanan kanyonun da tanıtımını yapıyoruz. İlçemizde bunlar dışında çok güzel doğal güzellikler var, bunların tamamı gezilerek, davetlilere gösteriliyor’’ dedi.  

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Onarımlar başladı
Onarımlar başladı
Akdağmadeni şenleniyor
Akdağmadeni şenleniyor
Akdağmadeni’ne yardım yağdı
Akdağmadeni’ne yardım yağdı
Gaziler madalyalarını aldı
Gaziler madalyalarını aldı
NEREYE YAPILSIN?
NEREYE YAPILSIN?
Doğalgaz çalışmalarına devam
Doğalgaz çalışmalarına devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim