Aydıncık’ta Kanyon Festivali

Festivalin 28-30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, festival etkinliğine her yıl yoğun ilginin olduğunu, bölgenin tarihi ve turistik bölgelerinin tanıtılmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Başkan Koçak, ‘’Festival etkinliklerimiz kapsamında ilçemizde çıkartılan ve işlenen yarı değerli taşlardan yapılan takılar, tasarım ürünleri, el sanatları atölyemizde yapılan ürünler sergilenip, davetlilere gösterilmekte, siparişler alınmaktadır. Bununla birlikte ilçemizin Kazankaya köyünden başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar uzanan kanyonun da tanıtımını yapıyoruz. İlçemizde bunlar dışında çok güzel doğal güzellikler var, bunların tamamı gezilerek, davetlilere gösteriliyor’’ dedi.