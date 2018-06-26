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Aydıncık’ta festival hazırlığı

AYDINCIK ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilecek ‘Uluslararası Kültür, Turizm ve Kazankaya Kanyonu Festivali’ etkinliklerine yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Aydıncık’ta festival hazırlığı

AYDINCIK ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilecek ‘Uluslararası Kültür, Turizm ve Kazankaya Kanyonu Festivali’ etkinliklerine yönelik hazırlıklar devam ediyor.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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Aydıncık’ta festival hazırlığı

Aydıncık Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilecek olan festival etkinlikleri 29 Haziran'da başlayıp, 1 Temmuz Hazar günü sona erecek. Cuma günü yapılacak açılış programı THM Sanatçısı Mihriban Türkmen konseriyle tamamlanacak. Cumartesi günü Doğa Yürüyüşü, Şairlerin şiir dinletisi, THM Sanatçısı Sakine Fidan Kurban konseriyle devam edecek. Pazar günü ise Kazankaya kanyonu gezisiyle program tamamlanacak.
HALK TOPLANTISI
Aydıncık Kaymakamı Yavuz Akyol, Ağılı Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köylülerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Akyol, festival etkinliklerine köylüleri davet etti.

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