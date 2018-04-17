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Aydıncıklılar bir araya geldi

ANKARA Aydıncıklılar Derneği tarafından düzenlenen ‘Şehitlerimizi Anma ve Aydıncıklılarla Buluşma Günü’nde Aydıncıklılar bir araya geldi.

Aydıncıklılar bir araya geldi

ANKARA Aydıncıklılar Derneği tarafından düzenlenen ‘Şehitlerimizi Anma ve Aydıncıklılarla Buluşma Günü’nde Aydıncıklılar bir araya geldi.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Aydıncıklılar bir araya geldi

Ankara Aydıncıklılar Derneği ve Aydıncık Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Ankara’da yaşayan Aydıncıklı vatandaşları buluşturdu.  Şehitlerin de anıldığı programa Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak da katıldı. Programda Belediye Başkanı Ahmet Koçak, şehit ailelerine Aydıncık heykel atölyesinde özel olarak hazırlanan şehit anıtlarını takdim etti. Belediye Başkanı Ahmet Koçak, hemşerileriyle aynı ortamda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şehitlerin de anıldığı programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti, Başkan Koçak “Aziz şehitlerimize de Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Her daim onlarla birlikte olduğumuzu da bilmelerini istiyoruz” dedi.

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