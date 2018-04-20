Aydıncık'ta Okuma günü

Aydıncık Anaokuluna bağlı Şehit Bekir Şimşek bünyesinde açılan anasınıfı Öğrencileri, Okul Müdürü ve öğretmenleri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Aydıncık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Mucuk ile minik öğrenciler resim yaptı, kitap okudu. Minik öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucuk, ''Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi noktasında özveriyle çalışan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrenci velilerimizin çocuklarını yakından takip etmeleri durumunda, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımız gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacaklardır'' dedi.