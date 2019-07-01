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AYDINCIK FESTiVAL iLE COŞTU

AYDINCIK Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Kültür, Sanat ve Kanyon Festivali coşkulu etkinliklerle kutlandı.

AYDINCIK FESTiVAL iLE COŞTU

AYDINCIK Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Kültür, Sanat ve Kanyon Festivali coşkulu etkinliklerle kutlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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AYDINCIK FESTiVAL iLE COŞTU

Aydıncık Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival Cuma günü açılış programı ve halk müziği etkinlikleriyle başladı. Cumartesi günü doğa yürüyüşle başlayan etkinlikte Şebek geçidinden yola çıkan ekip, Medi mevkiine kadar yürüdü. Medi mevkiindeki yaylada buluşan Aydıncık’lılar burada halaylar çekti, türküler söyledi. Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve görevliler tüm vatandaşlara yemek ikramı gerçekleştirdi. Tüm vatandaşlarla tek tek sohbet eden ve eğlencelere katılan Başkan Koçak, seneye daha coşkulu ve daha kaliteli bir festivalde buluşmayı planladıklarını ifade ederek, tüm katılımcılara ve Aydıncık halkına teşekkür etti. 
•Haber: Mustafa TEKER•

Anahtar Kelimeler:
AydıncıkAYDINCIK Belediyesi
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