AYDINCIK FESTiVAL iLE COŞTU

Aydıncık Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival Cuma günü açılış programı ve halk müziği etkinlikleriyle başladı. Cumartesi günü doğa yürüyüşle başlayan etkinlikte Şebek geçidinden yola çıkan ekip, Medi mevkiine kadar yürüdü. Medi mevkiindeki yaylada buluşan Aydıncık’lılar burada halaylar çekti, türküler söyledi. Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve görevliler tüm vatandaşlara yemek ikramı gerçekleştirdi. Tüm vatandaşlarla tek tek sohbet eden ve eğlencelere katılan Başkan Koçak, seneye daha coşkulu ve daha kaliteli bir festivalde buluşmayı planladıklarını ifade ederek, tüm katılımcılara ve Aydıncık halkına teşekkür etti.

•Haber: Mustafa TEKER•

