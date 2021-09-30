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Ayda elli dört hatim

Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde Kaymakam Ali Açıkgöz, ilçede görev yapan din görevlileri ile bir araya gelerek herkesle tek tek tanıştı.

30 Eylül 2021 Perşembe 00:22
Ayda elli dört hatim

İlçe Müftüsü Yasin Baykal’dan bilgi alan İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz din görevlilerinin şahsi olarak okudukları hariç her gün ‘Günde 1 Cüz Kur’an-ı Kerim’ okuyarak ayda elli dört hatim yapacaklarını ifade etti. Görev süresi boyunca bu uygulamanın devam edeceğini dile getiren Saraykent Kaymakamı, ‘’Bu milletin yeniden dirilişinin, yeniden tüm mazlumlar için ümit oluşunun yegane yolu inanç ve maneviyatımızı sağlamlaştırmaktan geçiyor. İşte bu yüzden din görevlilerimiz, bizim göz bebeğimiz. Din görevlilerimizin günlük okuyacakları her cüz, bizleri yeniden kendimize getirecek’’ dedi. Kendisinin de din görevlileri ile beraber, bu projenin bir parçası olacağını söyleyen Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’ Bu uygulamaya vatandaşlarımızı da katarak projemizi daha da geniş kitlelere ulaştıracağız. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim hatimlerinin Ramazan ayı dışında da yoğun şekilde yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

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