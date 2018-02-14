Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115320
ALTIN
162.736
DOLAR
3.8028
STERLİN
5.2708
EURO
4.6981

Avukatın bürosuna saldırı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Ocak'ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ı icraya veren avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunun camları kırıldı.

Avukatın bürosuna saldırı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Ocak'ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ı icraya veren avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunun camları kırıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
288 Okunma
Avukatın bürosuna saldırı

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehadet haberinin ardından alacaklarının tahsisi için icra yenilemesi yapan Avukat Emine Gün'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan avukatlık bürosunun camları yoldan geçen engelli olduğu iddia edilen H.A.S. tarafından kırıldı.
Eli kesilen Sarıaslan'ı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tedavisi için Yerköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olası bir taşkınlığın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemi aldı.
Avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunda bulunan isim levhası ise indirildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hijyen eğitimi
Hijyen eğitimi
Minikler tiyatroyu sevdi
Minikler tiyatroyu sevdi
SORGUN’DA DESTEK MİTİNGİ
SORGUN’DA DESTEK MİTİNGİ
MİNİKLERDEN MEKTUP VAR!
MİNİKLERDEN MEKTUP VAR!
Kuraklık Uyarısı
Kuraklık Uyarısı
Yerköy asfaltlandı
Yerköy asfaltlandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim