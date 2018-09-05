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Asker Ailelelerine Destek

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, göreve geldikleri günden itibaren, vatani görevini yapan Mehmetçiklerin yakınlarıyla yakından ilgilendiklerini, ilgilenmeye de devam ettiklerini söyledi.

Asker Ailelelerine Destek

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, göreve geldikleri günden itibaren, vatani görevini yapan Mehmetçiklerin yakınlarıyla yakından ilgilendiklerini, ilgilenmeye de devam ettiklerini söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Asker Ailelelerine Destek

Açıkel, ‘’Son 4 yılda evlatları askere giden ailelere toplam 250 bin lira asker aile yardımı yaptık’’ dedi. 
Öte yandan, bu yıl asker ailelerine aylık 550 liralık ödeme yapıldığı kaydedildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, maddi durumu yetersiz veya bakıma muhtaç er-erbaş ailelerine 550 lira yardım verdiği, ailelerin kuruma başvuruda bulunması gerektiğinin altı çizildi.

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