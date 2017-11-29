-ASIRLIK GELENEK...

-Çekerek ilçesinin Kamışçık köyünde bulunan yaklaşık 400 yıllık kavak ağacı köylüler tarafından ‘Kutsal’ olarak kabul edilip, tarihten bugüne kadar gövdesine yüz sürüyor, dallarına çaput bağlayıp, dilekte bulunup, adak adıyor. Kaymakam Enver Çakır, köye giderek, köylülerle bir araya geldi, ‘kutsal’ olarak kabul edilen kavak ağacı altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇEKEREK ilçesinde köy ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Enver Çakır, Kamışçık Köyü’nde ‘Kutsal’ olarak kabul edilen kavak ağacının altında köylülerle bir araya gelip, sorunlarını ve isteklerini dinledi. Gövdesine yüz sürüp, dallarına çaput bağlayarak, dilek tutma ve adaklar adama geleneğini yaklaşık 4 asırdır devam ettiren köylüler, koruma altındaki 4 asırlık kavak ağacı hakkında da Kaymakam Çakır’ı bilgilendirdi.

Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından da koruma altına alınarak, 'Anıt Ağaç’ statüsüne kavuşturulan kavak ağacının kesin yaşının bilinmediğini kaydeden köy halkı, atalarından kendilerine, gelenekleriyle birlikte miras kaldığını, yaklaşık 400 yıldır aynı geleneğin dededen toruna aktarılarak, devam ettirildiğini söylediler. 8 metre çevre genişliği, 20 metre uzunluğundaki heybetli görüntüsü ile dikkat çeken Alba cinsi kavak ağacının 'Kutsal' olduğuna inanan köylüler, kavak ağacının yaklaşık 4 asırdır ayakta durmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Ağaçla ilgili 'Bu kavak ağacına zarar veren de zarar görür' gibi çeşitli efsaneler anlatıyor, ağcın zarar görmesinin de ‘korku’ ile önüne geçildiğine vurgu yapılıyor. Yaklaşık 4 asırdır ayakta durduğu belirtilen kavak ağacının 3 tane olduğunu ifade eden köylüler, ''Bunlardan en yaşlısı olan kurudu. Diğeri duruyor ve bakanlık tarafından da koruma altına alındı. Hemen onun yanında da diğerine göre daha genç olan kavak ağacı yer almaktadır'’ şeklinde konuştular.

Köylüler, kavak ağaçlarının kutsal olduğuna sadece kendilerinin inanmadığını, çevre köylerden ve uzak illerden de köye gelip, adaklar adandığını, dileklerin tutulduğunu ifade ettiler. Atalarının bu kavak ağaçlarının yaprağını dahi koparmadıklarını vurgulayan köy halkı, ''Bizlerde koparmıyoruz, koparılmasına izin vermiyor, koruyoruz. Bizden sonraki nesiller tarafından da korunmasını istiyoruz. Zaten bakanlıktan buraya gelip incelediler ve koruma altına aldılar'' dediler.

Köy içerisinde yer alan yaşlı kavak ağaçlarının gölgesinde çocuklar oyunlar oynuyor, inananlar kavak ağaçlarının dallarına yemeni, bez bağlayıp, dilek tutuyor. Tutulan dilek sonrasında kavak ağacının gövdesi öpülüp, dua ediliyor. Kaymakam Enver Çakır, köylülerden hem kavak ağacı hem de köyün sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra, topluca hatıra fotoğrafı çektirdi.