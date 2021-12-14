AŞILAMADA OLUMLU SONUÇ

Yozgat’ta Covid19 aşısının en yüksek olduğu ilçelerinden Saraykent’te, pozitif vaka sayısı bir kişiye indi. Yozgat’ı Saraykent ilçesinde geçtiğimiz Eylül ayının son haftasında atanarak, görevine başlayan Kaymakam Ali Açıkgöz, coid19’a karşı aşılama oranının artırılması amacıyla hane hane, okul okul gezip, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Saraykent ilçesinde göreve başladığında yüzde 50’lerde olan aşılanma oranını, son 2 ayda yüzde 70’e ulaştırdıklarını belirten Kaymakam Açıkgöz, göreve başladığı günden bu yana aşı konusunda gösterdiği hassasiyetin sonucu olarak, ilçede sadece bir pozitif vakanın kaldığını söyledi. Kaymakam Açıkgöz, ‘’Aşı oranımızın artması için gün geldi kapı kapı dolaştık. Gün geldi öğrenci velilerimizden aşı onayı almak için tek tek velilerimize bu işin önemini anlattık. Fakat çok şükür sonucu güzel oldu. İlçemizdeki bu önemli sonucun elde edilmesinde 12-18 yaş arası öğrenci kardeşlerimizin yüksek oranda aşılanması çok etkili oldu’’ dedi. Saraykent’te 15-18 yaş arası öğrencilerin yüzde 94’ünün aşı olduğunu bildiren Kaymakam Açıkgöz, ‘’Bu sayede ilçemizde eğitim öğretim kesintiye uğramadan devam ediyor. En baştan beri ifade ettiğimiz üzere aşı, hastalığı hafif geçirmenizi sağladığı gibi, vaka sayısı üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Bugün ilçemizde ortaya çıkan tablo, bunun en önemli ispatıdır. İlçemizde bu güzel sonucun ortaya çıkmasında emek harcayan herkese ve tüm Saraykentlilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pozitif vaka sayımızın sıfır olduğunu duyurmak da en kısa zamanda nasip olur’’ ifadelerini kullandı.