AŞI OLMAYAN KALMASIN

Aşılama çalışmalarını an be an takip eden Kaymakam Açıkgöz, yenilenen Aşı Noktasında vatandaşlarla sohbet etti. Okulları, esnafı, konutları ziyaret edip, aşı olmaları konusunda ikna çalışmalarına da katılan Kaymakam Açıkgöz, kış şartları başlamadan aşı noktasının yenilendiğini söyledi. Açıkgöz, ‘’Vatandaşlarımıza aşı uygulama hizmeti verdiğimiz noktayı, kış şartlarına uygun hale getirdik. Sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşımızın memnuniyeti görmek bizi her şeyden daha fazla sevindiriyor. Aşı yaşının düşmesiyle aşılanma oranlarımız hızla yükseldi. Aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. Sağlık çalışanları ve hekimlerle de bir araya gelen açıkgöz, aşı çalışmalarındaki gayretleri için teşekkür etti.