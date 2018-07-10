Asfalt tesisinde sona gelindi

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, tesisin önemli parçalarından biri olan tam otomatik kombine sathi kaplama aracının da geldiğini söyledi. Bozkurt, ‘’Yapımı devam eden tesisimizin kurulumunda gerekli olan parçaların montaj işlemleri devam ediyor. En kısa sürede kurulumu tamamlanarak ilçemizde gerekli olan tüm alanlarda çalışmalarımız başlayacaktır’’ dedi.

Bozkurt, Çekerek için hayal dahi edilemeyecek, çok büyük maliyete sahip olan projeyi daha hayata geçirebilmek için çalıştıklarını kaydetti. Bozkurt, ‘’Belediyemizin mevcut imkânlarıyla yapılamayacak maliyette olan bu büyük projemizin hayata geçmesiyle birlikte, ilçemizin problemli alanları, yol, sokak ve caddelerinin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanacak. Bu tesiste Sathi Kaplama Kombine Aracı, Kırma Taş yıkama makinası, Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi bulunmaktadır’’ diye konuştu.