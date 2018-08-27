Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90186
ALTIN
236.388
DOLAR
6.0959
STERLİN
7.8325
EURO
7.0752

Asfalt tesisi açıldı

ÇEKEREK ilçesinde kurulan Asfalt Yol Yapım Şantiyesi Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı.

Asfalt tesisi açıldı

ÇEKEREK ilçesinde kurulan Asfalt Yol Yapım Şantiyesi Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
69 Okunma
Asfalt tesisi açıldı

Çekerek Belediyesi Sathi Kaplama Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisinin açılışının ardından, asfalt çalışmalarına da start verildi. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, teknolojinin nimetlerinden iyi şekilde faydalanmak gerektiğine dikkat çekerek, ‘’İlçemize su getirme çalışmalarında imkansızlıklara rağmen en iyi teknolojiyi kullandık. Türkiye’de suyu bilgisayar ve cep telefonu ile yöneten akıllı pompaları ilçemize kazandıran ikinci belediyeyiz. Hem asfalt hem mucuru aynı anda atan yani çok az insanla pratik şekilde hareket eden asfalt atma sistemini iki yıldır takibe almıştık. İyi bir referanslar oluştu. Biz de bu güzel tesisi ilçemize kazandırdık’’ dedi. 
Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Asfalt atma makinesi ile S. Ahmet Yoluna ilk asfalt atıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BELEKÇEHAN Beldesine Uydu Kontrollü saat
BELEKÇEHAN Beldesine Uydu Kontrollü saat
Barınak modernize edildi
Barınak modernize edildi
Projeyi Bahçeli’ye anlattı
Projeyi Bahçeli’ye anlattı
Köyde örnek davranış
Köyde örnek davranış
Sosyal tesis hazır
Sosyal tesis hazır
Doğalgaz çalışmaları
Doğalgaz çalışmaları

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim