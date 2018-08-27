Asfalt tesisi açıldı

Çekerek Belediyesi Sathi Kaplama Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisinin açılışının ardından, asfalt çalışmalarına da start verildi. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, teknolojinin nimetlerinden iyi şekilde faydalanmak gerektiğine dikkat çekerek, ‘’İlçemize su getirme çalışmalarında imkansızlıklara rağmen en iyi teknolojiyi kullandık. Türkiye’de suyu bilgisayar ve cep telefonu ile yöneten akıllı pompaları ilçemize kazandıran ikinci belediyeyiz. Hem asfalt hem mucuru aynı anda atan yani çok az insanla pratik şekilde hareket eden asfalt atma sistemini iki yıldır takibe almıştık. İyi bir referanslar oluştu. Biz de bu güzel tesisi ilçemize kazandırdık’’ dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Asfalt atma makinesi ile S. Ahmet Yoluna ilk asfalt atıldı.