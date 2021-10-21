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ASFALT ÇALIŞMASI

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:12
ASFALT ÇALIŞMASI

 Aydıncık Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Aydıncık Kazankaya - Ankara Tokat il yolu bağlantılı yol yenilenip, asfalt serimi yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçe girişindeki 5 kilometrelik yolda sıcak asfalt uygulaması çalışmaları başlattıkları bildirdi. Koçak, ‘’Aydıncık ilçemizde anayola bağlantı yolumuzun sıcak asfalt (BSK) çalışması başladı. Bu hizmetin gelmesine vesile olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.   

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