ASFALT ÇALIŞMASI

Aydıncık Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Aydıncık Kazankaya - Ankara Tokat il yolu bağlantılı yol yenilenip, asfalt serimi yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçe girişindeki 5 kilometrelik yolda sıcak asfalt uygulaması çalışmaları başlattıkları bildirdi. Koçak, ‘’Aydıncık ilçemizde anayola bağlantı yolumuzun sıcak asfalt (BSK) çalışması başladı. Bu hizmetin gelmesine vesile olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.