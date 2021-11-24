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Asfalt çalışmaları

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde şehir içi yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:41
Asfalt çalışmaları

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sakarya Caddesi düzenleme projesi kapsamında altyapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarına başlandığını bildirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yalçın, yaklaşan kış mevsimi öncesinde Sakarya Caddesindeki çalışmaların tamamlanması için büyük gayret sarf ettiklerini aktardı. Yalçın, ‘’Proje tamamlandığında ilçemizin 2. ana caddesi olan Sakarya Caddesi'nin alt yapısı, yolları, kaldırımları ve yeni sokak aydınlatma sistemleriyle değerli Akdağmadeni halkına yakışır, düzenli bir merkez haline gelecektir’’ dedi.

Son Güncelleme: 23.11.2021 16:47
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