Asbestli borular değiştiriliyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen aynı zamanda kullanımı tüm dünyada yasaklanan asbestli boruların değiştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Şebeke suyu hattı için asbestli borulara paralel şekilde ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borular döşeniyor. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden daha önemli. İlçemizde içme suyu ana isale hattında toplum ve çevre sağlığını tehdit eden kullanım ömrü tükenmiş ve yıllar önce değiştirilmesi gereken asbestli boruları sağlıklı borularla değiştirmek için çalışmalarımıza hızla başladık’’ dedi.

2010'DA YASAKLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’ kapsamında, Türkiye'de 2010'dan itibaren asbest liflerinin, bu lifleri içeren karışımların ve eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaklandı. Belediye Başkanı Coşar, şehir içme ve kullanma suyu şebekesindeki asbestli boruların acilen değiştirilmesi konusunda hassas davrandıklarını aktardı. Boruların sağlıklı borularla değiştirilme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması yönünde çalıştıklarını bildirdi.

•SÜMEYYE İLHAN / BOĞAZLIYAN•