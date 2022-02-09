Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Arısoy öğrenciler ile buluştu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan Beldesinde, Belediye Başkanı Şahin Arısoy, eğitim yılının ikinci yarısının başlaması nedeniyle okullarda öğrenciler ile bir araya geldi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:37
Arısoy öğrenciler ile buluştu

Yarıyıl tatilinin Pazartesi günü itibariyle tamamlanmasının ardından öğrenciler eğitim yılının ikinci yarısı için okullara koşarken, il, ilçe ve belde yöneticileri de öğrencileri ziyaret ederek onlarla beraber okulların açılmasının heyecanını yaşıyorlar. Önceki gün beldesinde bulunan okulları ziyaret eden Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, ‘’Eğitim-öğretim döneminin, sağlıklı, neşeli, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesi dileğiyle. Tüm öğrenci öğretmen ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi dilerim’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Arısoy öğrenciler Ile BuluştuYozgatIlerigazetesişubatçarşambaHaberAkdağmadeniBelekçehanBelediyebaşkanıŞahinArısoyEğitimöğretimİkinciDönemOkulöğrenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NÜFUSU ARTMAYA DEVAM EDiYOR
NÜFUSU ARTMAYA DEVAM EDiYOR
Belekcehan kışın başka güzel
Belekcehan kışın başka güzel
Çayıralan ilçesinde inceleme
Çayıralan ilçesinde inceleme
İlk toplantı
İlk toplantı
Sınıf ziyaretleri devam ediyor
Sınıf ziyaretleri devam ediyor
Ücretsiz tarama
Ücretsiz tarama
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim