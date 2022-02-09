Arısoy öğrenciler ile buluştu

Yarıyıl tatilinin Pazartesi günü itibariyle tamamlanmasının ardından öğrenciler eğitim yılının ikinci yarısı için okullara koşarken, il, ilçe ve belde yöneticileri de öğrencileri ziyaret ederek onlarla beraber okulların açılmasının heyecanını yaşıyorlar. Önceki gün beldesinde bulunan okulları ziyaret eden Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, ‘’Eğitim-öğretim döneminin, sağlıklı, neşeli, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesi dileğiyle. Tüm öğrenci öğretmen ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi dilerim’’ dedi.