Arıkan, gençlerle buluştu

Çekerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen meslek alanlarında ön plana çıkmış, genç kuşaklara rol model olan isimleri gençlerle buluşturma etkinliğini sürdürdü. Etkinliğe, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan konuk oldu. Arıkan öğrencilerle spor konuştu. Kaymakam Evren Çakır, Türk sporunun önde gelen isimlerinden Erdoğan Arıkan'a teşriflerinden ve gençlere bilgi birikimlerini aktararak sağladığı katkılarından dolayı teşekkür etti.