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Arıcılara destek

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından arıcılık faaliyetini sürdüren çiftçilere yönelik destek çalışmaları devam ediyor.

03 Aralık 2021 Cuma 00:14
Arıcılara destek

Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, arıcılık faaliyetinde bulunanları ziyaret ederek, teknik destek veriyor. 2020 yılında kalan arıcılık destekleri yetişmediği için 2021 yılı içinde desteklemelere devam edildiği aktarıldı. 2020 yılı Arılı kovan desteğine başvuru için, yetiştirici/üretici örgütüne üye olma zorunluluğu ile en az 30 arılı kovana sahip olma şartı bu yıl uygulanmadı. Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı arıcılar, 14 Ocak 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar doğrudan İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunarak, desteklerden yararlanma hakkını elde etti. 

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