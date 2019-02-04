Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102937
ALTIN
220.394
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8286
EURO
5.9804

Arabaşı şöleni

YENİFAKILI ilçesinde Belediye tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Arabaşı Şenliği ilgi gördü.

Arabaşı şöleni

YENİFAKILI ilçesinde Belediye tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Arabaşı Şenliği ilgi gördü.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
5 Okunma
Arabaşı şöleni

Belediye tarafından hazırlanan geleneksel lezzetlerimizden Arabaşı konukları ikram edildi, ilçe halkının bir araya gelip, sohbet etmeleri sağlandı. Halkın katılımının yoğun olduğunu belirten Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, katılımcılara teşekkür etti. Başkan Karadavut, ‘’Geçmişte de düzenlediğimiz bu tür etkinliklerin inşallah kapsamını genişleterek devam ettireceğiz. İlçemize bolluk, bereket ve hayırlar getirmesi temenni ediyorum’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Okul Müdürleri toplandı
Okul Müdürleri toplandı
Çekerek’e Millet Kıraathanesi
Çekerek’e Millet Kıraathanesi
BU BEYAZ BAŞKA BEYAZ
BU BEYAZ BAŞKA BEYAZ
Çobanların sorunlarını dinledi
Çobanların sorunlarını dinledi
Kaymakam, sokakları süpürdü
Kaymakam, sokakları süpürdü
Sabah Namazı buluşması
Sabah Namazı buluşması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim