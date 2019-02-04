Arabaşı şöleni

Belediye tarafından hazırlanan geleneksel lezzetlerimizden Arabaşı konukları ikram edildi, ilçe halkının bir araya gelip, sohbet etmeleri sağlandı. Halkın katılımının yoğun olduğunu belirten Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, katılımcılara teşekkür etti. Başkan Karadavut, ‘’Geçmişte de düzenlediğimiz bu tür etkinliklerin inşallah kapsamını genişleterek devam ettireceğiz. İlçemize bolluk, bereket ve hayırlar getirmesi temenni ediyorum’’ dedi.