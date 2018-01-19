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Anne Dostu Oldular

AKDAĞMADENİ Devlet Hastanesi ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını aldı. Annelerin ev ortamında hissetmeleri için, odalar ev ortamını aratmayacak şekilde düzenlendi.

Anne Dostu Oldular

AKDAĞMADENİ Devlet Hastanesi ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını aldı. Annelerin ev ortamında hissetmeleri için, odalar ev ortamını aratmayacak şekilde düzenlendi.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Anne Dostu Oldular

Doğum sonrası bebeklerin ilk ihtiyaçları da hastaneden karşılanırken, hastane yönetimi tarafından hazırlanan bebek çantası da annelere hediye edilmeye başlandı. Çantada içerisinde, zıbın takımı, bebek bezi, bebek çantası, alt değiştirme peti, tırnak makası ve havlu gibi hijyen malzemelerin bulunduğu kaydedildi. Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Kiper Arslan, doğum öncesi, doğuma hazırlık açısından her hafta gebelere eğitimler verildiğini belirtti. Dr. Arslan, ‘Hastanemiz olarak altı ay süren çalışmalar sonunda Anne Dostu Hastane unvanını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda annelerimiz için ev ortamını aratmayacak şekilde hastane odalarımızı düzenledik. Sonra hastane olarak bizim de farklı bir uygulamamız olsun diye de bebek çantasını oluşturduk. İlk ihtiyaçların giderilmesi anneleri daha da mutlu edeceğini düşündük. Ayrıca hastanemizde, doğumun tüm aşamalarında gebelerimiz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Elif Külahçı Aslan ile birlikte tecrübeli ebeler tarafından takip edilmektedir. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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