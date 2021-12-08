Anlayarak okuyorlar

‘Oku-Yorum, Anlatı-Yorum’ başlıklı proje kapsamında yürütülen yeni projeyle ilgili uygulama çalışmalarına Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da katıldı. ‘Kadışehri Okuduğunu Anlatıyor!’ diyen Aksoy, Gümüşsu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile kahvaltıda buluştu. Aksoy, ‘’Geleceğimizin emanetçileri, gözbebeğimiz olan sevgili yavrularımızla kahvaltı eşliğinde, ilçemizde yürütmüş olduğumuz ‘Oku-Yorum, Anlatı-Yorum’ projemizin ilk kitap değerlendirmesini yaptık. Öğrencilerimizin okuma, anlama, anladıklarını ifade edebilme ve sosyal bir birey olmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projemizin kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını diliyor, bu projeye katkı sunan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.