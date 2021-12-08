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Anlayarak okuyorlar

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, okuma alışkanlığının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan projelere bir yenisi eklendi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:06
Anlayarak okuyorlar

Oku-Yorum, Anlatı-Yorum’ başlıklı proje kapsamında yürütülen yeni projeyle ilgili uygulama çalışmalarına Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da katıldı. ‘Kadışehri Okuduğunu Anlatıyor!’ diyen Aksoy, Gümüşsu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile kahvaltıda buluştu. Aksoy, ‘’Geleceğimizin emanetçileri, gözbebeğimiz olan sevgili yavrularımızla kahvaltı eşliğinde, ilçemizde yürütmüş olduğumuz ‘Oku-Yorum, Anlatı-Yorum’ projemizin ilk kitap değerlendirmesini yaptık. Öğrencilerimizin okuma, anlama, anladıklarını ifade edebilme ve sosyal bir birey olmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projemizin kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını diliyor, bu projeye katkı sunan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

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