Anlamlı ziyaret ve temizlik

YENİFAKILI ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit Halim Bulut Ortaokulu ve Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, önce dua ettiler, daha sonra da şehitlikte temizlik yaptılar.