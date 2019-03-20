Anlamlı ziyaret ve temizlik

Öğrenciler, canlarını bu vatan için feda eden şehitlerimizin kabirlerinde yaptıkları temizlik çalışmalarının yanı sıra, ağaçları suladı.
20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
12 Okunma
YENİFAKILI ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit Halim Bulut Ortaokulu ve Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, önce dua ettiler, daha sonra da şehitlikte temizlik yaptılar.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol