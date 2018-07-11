Anlamlı ziyaret

Kaymakam Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan ve kurum müdürleri ile beraber 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile vefat eden annesinin kabir ziyareti için Niğde’ye gitti. Kaymakam Özcan, FETÖ’nün 15 Temmuz’deki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Halisdemir’in ve vefat eden annesinin de kabrinin bulunduğu Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine de gitti. Sarıkaya’dan giden heyet, Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’i ve annesi Fadimana Halisdemir’in kabrinin başında okunan Kuran’ı Kerim tilavetlerinin ardından dua ederek karanfil bıraktı.