Anlamlı ziyaret

Dernek yöneticileri, Yaşam Merkezi’nin konuları ile bir araya gelip, sohbet etti, çeşitli hediyeler takdiminde bulundu. Dernek Başkanı Pınar Ünal, ‘’Kurum yetkililerinin sıcak karşılaması ilgi ve alakaları misafirperverlikleri tek kelimeyle harikaydı. Kendilerine çalışmalarındaki titizlikleri güler yüzlü samimiyetleri için derneğimiz ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızın tek istediği huzurlu Mutlu bir yaşam onları ziyaret edelim mutlu edelim. Bizler de şefkatle kucaklıyoruz’’ dedi.