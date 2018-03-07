Anlamlı Kermes

Şehit Kazım Şahan Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi Öğrencileri '’Tuttuğunuz Altın, Verdiğiniz Bağış Olsun’ sloganı ile Afrin Bölgesinde TSK'nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na duyarlılığı arttırmak, milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesini sağlamak, görev yapan ordumuza manevi yönden destek olmak amacıyla kermes düzenledi.

İlçe halkı kermese büyük ilgi göstererek, dilde değil özde Mehmetçiğimizin yanında olduğunu gösterdi. Kermesten elde edilen gelir, Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği yöneticilerine Kaymakamlıkta düzenlenen törenle teslim edildi.

Çekerek Şehit Kazım Şahan Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi Okul İdaresi, öğretmenleri ve öğrencilerini makamında kabul eden Kaymakam Evren Çakır, örnek davranıştan dolayı kermesi organize edenlere teşekkür etti.