Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116306
ALTIN
162.566
DOLAR
3.7993
STERLİN
5.2631
EURO
4.7127

Anlamlı Kermes

ÇEKEREK Şehit Kazım Şahan Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi tarafından, Zeytin Dalı Harekatına destek amaçlı düzenlenen Kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği yöneticilerine teslim edildi.

Anlamlı Kermes

ÇEKEREK Şehit Kazım Şahan Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi tarafından, Zeytin Dalı Harekatına destek amaçlı düzenlenen Kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği yöneticilerine teslim edildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
108 Okunma
Anlamlı Kermes

Şehit Kazım Şahan Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi Öğrencileri '’Tuttuğunuz Altın, Verdiğiniz Bağış Olsun’ sloganı ile Afrin Bölgesinde TSK'nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na duyarlılığı arttırmak, milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesini sağlamak, görev yapan ordumuza manevi yönden destek olmak amacıyla kermes düzenledi.
İlçe halkı kermese büyük ilgi göstererek, dilde değil özde Mehmetçiğimizin yanında olduğunu gösterdi. Kermesten elde edilen gelir, Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği yöneticilerine Kaymakamlıkta düzenlenen törenle teslim edildi.
Çekerek Şehit Kazım Şahan Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi Okul İdaresi, öğretmenleri ve öğrencilerini makamında kabul eden Kaymakam Evren Çakır, örnek davranıştan dolayı kermesi organize edenlere teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ORAN Takipte
ORAN Takipte
Mehmetçiğe mektup
Mehmetçiğe mektup
Sanatçılar hayran kaldı
Sanatçılar hayran kaldı
Destek için yürüdüler
Destek için yürüdüler
Sıcak su boruları döşeniyor
Sıcak su boruları döşeniyor
Akdağ üçüncü oldu
Akdağ üçüncü oldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim