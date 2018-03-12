ANLAMLI BULUŞMA

Belediye konferans salonunda yapılan toplantıya katılan taşeron personeli bilgilendiren, süreci değerlendiren Daştan ‘’Hükümetimizin yaptığı düzenleme ile çalışma hayatında yeni bir dönem başlıyor. Belediyemiz de taşeron olarak çalışan ve yapılacak sınav sonrasında kadroya geçecek personellerimize şimdiden bu düzenlemenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi.

Daştan, yaklaşık 8 yıldır ilçeyi birlikte yönettiklerini, yaptıkları çalışmalarda çalışanların önemli katkılarının bulunduğunu kaydetti. Daştan, ‘’Taşeron işçilerimiz kadro hakkını kazandı ama bir de bunun hakkını vermek var. Artık kadroya geçen işçilerimizin kendilerine yeni bir sayfa açması gerekiyor. İşçilerimizin her zamankinden daha fazla çalışarak daha fazla işlerini sahiplenerek belediyeye ve ilçelerine hizmet etmesi gerekiyor. Akdağmadeni Belediyesi olarak bizler büyük bir aileyiz işimizi doğru yaptığımız sürece başarılı oluruz. İşinizi severek yapın. Ne kadar işinize sahip olursanız, kamunun malına ne kadar sahip çıkar korursanız hem sizin hem de ülkemiz şartları için iyi olur. Kadroya geçecek olan personelimizin çalışma konusundan ilk önce kendi vicdanını rahatlatması gerekiyor. Amacımız bu ilçeye layıkıyla hizmet etmek, bunu da sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra ki süreçte hep birlikte daha fazla çalışarak birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize güzel hizmetler kazandıracağız’’ diye konuştu.

