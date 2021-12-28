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Ankara'yı gezdiler

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, açılan Hilal Evi öğrencileri Ankara’yı gezdi.

28 Aralık 2021 Salı 00:07
Ankara'yı gezdiler

Sorgun Belediyesi tarafından Karşıyaka ve Yenidoğan Mahallelerinde açılan Hilal Evlere gelen öğrenciler, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’u anmak, tanımak ve İstiklal Marşı’nı da anlamalarını sağlamak amacıyla, Ankara’daki Tacettin Dergâhı, Anıtkabir ve tarihi mekânları yerinde görme imkânı buldu. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Hilal Evlere etüt için gelen ortaokul öğrencilerinin Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıldönümünde İstiklal Marşının yazıldığı Tacettin Dergâhında anmaları ve İstiklal Marşının yazılışını anlamaları ve tarihi mekânları görmeleri için gezi düzenlediklerini bildirdi.  Ankara’ya düzenlenen gezinin öğrenciler için manevi anlamının büyük olduğunu dile getiren Ekinci,” Hilal Evlerimize etüt için gelen öğrencilerimizi milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde Tacettin Dergâhında anmaları ve İstiklal Marşımızın yazıldığı yerde o ruhu yaşayarak anlamalarını istedik. Tarihlerini, geçmişlerini bilmelerini ve istiklal Marşının hangi ruh ile yazıldığını hissetmelerini istedik. Gezi süresince Tacettin Dergâhına, Anıtkabir’e ve Ankara’daki tarihi yerleri gezdiler. Bu gezilerimizi düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız tarihimizi yerinde öğrenecekler ”dedi. Geziye katılan öğrenciler kendilerine tanınan imkânlardan dolayı Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’ye teşekkür ettiklerini ve tarihi yerinde öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

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