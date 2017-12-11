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Anıta yoğun ziyaret

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde belediye tarafından yaptırılan Kızılelma Şehitlik Anıtı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Anıta yoğun ziyaret

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde belediye tarafından yaptırılan Kızılelma Şehitlik Anıtı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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Anıta yoğun ziyaret

Sarıkaya Belediyesi tarafından yapılan ve mimarisinde Türk tarihinin yansıtıldığı Kızılelma Şehitlik Anıtı ziyaretçi akınına uğruyor. Kızılelma Şehitlik Anıtı'na ziyaret için gelen Bekir Tanrıkulu,"Şehitlik anıtımız Sarıkaya Belediyesi tarafından Sarıkaya Şehit ve Gazi Aileleri Derneği talebi üzerine yapıldı. Sarıkayalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için yapılan atına gelerek dua ediyoruz. Anıt, şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından son derece önemli bir hizmet oldu. Hem Sarıkaya’dan hem de şehir dışından gelen birçok vatandaş tarafından anıtımız ziyaret ediliyor" dedi.

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