Anaokuluna ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Şehit Halim Altay İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu ziyaret eden Kapal bu sefer anaokullarını ziyaret etti.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı okul gezileri kapsamında anaokulunu ziyaret eden Kapal, 4 ve 6 grubu öğrencilerin derslerine girdi. Öğrenciler ile tek tek yakından ilgilenip derslerine ortak Kapal, öğrenciler, öğretmenler ve idareciler ile sohbet etti. Dersleri hakkında bilgi alan Kapal, “Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır” şeklinde konuştu.

