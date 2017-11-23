Amirler, rehberlik etti

Kaymakam Çakır, öğrencilerin ilçe yöneticileriyle tanışıp, bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla, rehberlik derslerinde ilçe yöneticilerinin katılmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaymakam Çakır, öğrencilerin vizyonlarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe kendisi ile birlikte ilçe yöneticileri de katıldı.