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Amirler, rehberlik etti

ÇEKEREK İlçesinde Kaymakam Enver Çakır ile birlikte daire amirleri, okullarda rehberlik derslerine girerek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Amirler, rehberlik etti

ÇEKEREK İlçesinde Kaymakam Enver Çakır ile birlikte daire amirleri, okullarda rehberlik derslerine girerek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:00
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Amirler, rehberlik etti

Kaymakam Çakır, öğrencilerin ilçe yöneticileriyle tanışıp, bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla, rehberlik derslerinde ilçe yöneticilerinin katılmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaymakam Çakır, öğrencilerin vizyonlarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe kendisi ile birlikte ilçe yöneticileri de katıldı. 

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