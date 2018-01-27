Ametist taşı ilgi görüyor

Özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ürünlerin satışı da gerçekleştiriliyor. Yarı değerli taşları işleme derneği üyesi kadınlar, Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları işleyip, çeşitli süs ve takı eşyaları yapıp, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Aydıncık ilçesi çevresinde çıkan ametist, jasper, kalsedon, akik gibi renkli taşların işlenmesine yönelik çalışmalar ilçede devam ediyor. Hazırlanan takı tasarım ürünleri küpe, kolye, yüzük, bileklik, tespih, isimlik, anahtarlık gibi hediyelik, süs eşyalarını ilgi görüyor.